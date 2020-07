I Beckham in vacanza in Puglia: l’hotel costa 3500 euro a notte

Prezzi da capogiro e lamentele: l'estate della famiglia Beckham in Puglia.

La famiglia Beckham al completo è in vacanza in Puglia, dove starebbe alloggiando in una lussuosa villa (dal valore di 3500 euro a notte). A quanto pare ci sarebbero state delle lamentele per l’educazione dei figli dei Beckham a tavola.

I Beckham in Puglia: i dettagli

David e Victoria Beckham avrebbero scelto le meraviglie della Puglia per la loro estate 2020: la coppia sta soggiornando a Fasano in compagnia dei figli (e della fidanzata del maggiore, Brooklyn, prossimo alle nozze). A quanto pare l’hotel dove soggiornerebbero avrebbe un costo di 3500 euro a notte, e nonostante il comfort della location ci sarebbero state alcune lamentele (da parte dello staff e degli altri ospiti della struttura) per la mancanza di educazione mostrata dalla prole dei Beckham a tavola.

I Beckham non sembrano dar peso alle indiscrezioni in merito e si godono le meraviglie della location, con lunghe passeggiate nel verde e cene all’aria aperta. Brooklyn ha da poco chiesto alla fidanzata (Nicola Peltz) di sposarlo, e David e Victoria si sono detti entusiasti dell’annuncio.

La coppia ha fatto le congratulazioni al figlio e alla futura nuora con un post via social, proprio nel mezzo delle campagne Pugliesi.

I Beckham sono sposati dal 1999 e dal loro amore sono nati 4 figli (Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper).

Oggi la coppia, più unita che mai, rappresenta una delle più unite dello show business e chissà se presto – dopo le nozze di Brooklyn – diventeranno nonni!