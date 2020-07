Come per ironia della sorte, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti a Ibiza, ma tra i due ex coniugi c'è stato solo il gelo

Dall’annuncio della rottura con Stefano De Martino fatto da Belen Rodriguez su Instagram sono passati diversi giorni. Ora lei è felicemente in tema vacanziero, in vena (o forse no) di continuare la presunta liaison con Gianmaria Antinolfi. Anche l’ex ballerino di Amici è stato indicato come possibile protagonista di nuove storie, come quella con la bella Mariana Rodriguez, dichiaratamente già chiusa.

Nel loro caso, ad ogni modo, il tempo non pare aver curato a dovere le ferite. Belen e Stefano si sono infatti rivisti niente meno che in aeroporto ad Ibiza, ma non si sono nemmeno salutati. Tra loro solo gelo, mentre Santiago saltava addosso al suo papà per salutarlo.

Insieme alla showgirl argentina c’era anche l’ormai immancabile Mattia Ferrari, l’amico che le è stato molto vicino durante la crisi. Anche quest’ultimo pare si sia fermato a parlare con De Martino, ma tra i due ex coniugi non c’è stato nessun contatto, neppure casuale.

Ecco che adesso acquisiscono un nuovo senso le parole scritte nelle scorse ore dalla stessa Belen su Instagram. Come se tutto ciò non fosse abbastanza, anche Veronica Cozzani, mamma di Belen, ha smesso di seguire l’ex genero sui social.