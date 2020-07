La pagina di Wikipedia di Pietro Delle Piane è stata vandalizzata dopo la puntata di Temptation Island.

La pagina Wikipedia di Pietro Delle Piane è stata vandalizzata dopo la quarta puntata di Temptation Island. Il web si è ribellato alle immagini che sono andate in onda riguardo il presunto tradimento dell’uomo nei confronti della fidanzata Antonella Elia. Non ci sono immagini che confermano questo tradimento, ma è stato lui stesso a confessarlo all’amico Lorenzo Amoruso.

Dopo questa rivelazione, molti telespettatori si sono accaniti sulla pagina Wikipedia dedicata all’attore.

Pietro Delle Piane attaccato

Il web si è scatenato sia per il tradimento di Pietro Delle Piane che per le sue continue frasi rivolte ad Antonella Elia con cui sottolineava che lui ha un figlio e lei no. Queste frasi non sono piaciute ai telespettatori, che lo hanno considerato come un vero colpo basso nei confronti della showgirl.

“Pietro ha un figlio” è la frase che è magicamente scomparsa sulla pagina Wikipedia dell’attore. In pochi istanti le modifiche sono diventate virali e le persone si sono sfogate, scrivendo frasi diverse, sempre associate al fatto di avere un figlio e al tradimento.

Dopo decine di modifiche e centinaia di screenshot che sono diventati virali sui social network, Wikipedia è intervenuta per bloccare la pagina da qualsiasi altro cambiamento. “Questa pagina è protetta per evitare vandalismi” è la frase comparsa sulla pagina di Pietro Delle Piane, che è stata subito bloccata con questa segnalazione. La situazione era decisamente degenerata, ma ora tutto è tornato alla normalità, tranne i continui screen che circolano sui social network in difesa di Antonella Elia.