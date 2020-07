Miss Claudia manda in tilt i fan dei social: la sua sfilata in bikini è da capogiro.

Le curve da urlo di Miss Claudia Ruggeri hanno incantato i fan dei social, e questa volta la splendida romana ha sfilato sulla spiaggia in bikini, ottenendo ancora una volta il pieno di like.

Miss Claudia in costume: la sfilata

Con le sue curve da capogiro e un bikini nero da urlo, Miss Claudia ha sedotto ancora una volta i fan dei social. Come sempre non sono mancati complimenti e lodi al suo fisico scolpito, oltreché qualche proposta di matrimonio da parte dei fan (a cui lei ha preferito non rispondere).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 25 Lug 2020 alle ore 2:54 PDT

Claudia Ruggeri è nota al pubblico televisivo per aver preso parte ad Avanti un altro e sui social i suoi scatti provocanti hanno catturato l’attenzione di centinaia di fan. In passato a suo carico non sono mancate anche numerose critiche: c’è infatti chi l’ha accusata di aver fatto successo in tv in quanto “raccomandata”. Claudia è sposata con Marco Bruganelli, fratello della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.



Miss Claudia ha sempre replicato a questo tipo di critiche e a tal proposito ha affermato: “Ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. […] Mi creda, Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente. Tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli chiesi: ‘Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’.

Lui disse serenamente di ‘No’. Non ero adatta.”