A Battiti Live Elettra Lamborghini si è esibita nella sua Musica (e il resto scompare). Sui social la cantante è stata accusata di aver cantato in playback: immediata la sua risposta.

Elettra Lamborghini canta in playback? Le critiche

La giovane ereditiera Elettra Lamborghini è stata travolta dalle critiche per essersi esibita a Battiti Live in playback.

Un hater ha infatti scritto via social:“Elettra non si smentisce mai con il playback e fa pure le prove… La si ama per la sua simpatia.” L’ereditiera ha presto replicando smentendo categoricamente di cantare in playback: “Amore, playback un cavolo, ma ti amo anche io”, ha scritto in risposta al detrattore.



Nonostante le polemiche sorte contro di lei online si tratta di un periodo roseo per l’ereditiera: presto convolerà a nozze col fidanzato, Dj Afrojack, che a dicembre le ha chiesto di sposarlo. Sembra che i due abbiano scelto per la cerimonia una lussuosa villa sul lago di Garda, e le nozze dovrebbero tenersi a settembre. Per i preparativi del suo grande giorno Elettra Lamborghini si è fatta consigliare dal famoso wedding planner Enzo Miccio, che l’ha accompagnata alla prova dell’abito e alla lussuosa location che ospiterà il ricevimento.

Per il momento non è ancora chiaro quali saranno gli ospiti vip che prenderanno parte alla cerimonia ma non si esclude che ve ne siano (e anche tanti). Elettra e Dj Afrojack hanno trascorso la quarantena mettendo a punto gli ultimi dettagli del loro giorno più importante, e ora i fan sono in attesa di sapere quando verrà celebrato il lussuoso matrimonio (che sembra verrà trasmesso in esclusiva da Verissimo).