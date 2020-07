Problemi di salute per Ludovica Valli: i fan sui social sono preoccupati per l'ex volto di Uomini e Donne.

La sorella minore di Beatrice Valli, Ludovica Valli, ha confessato a mezzo social che avrebbe dei problemi di salute e che per questo si starebbe sottoponendo ad alcuni esami specifici.

Ludovica Valli: i problemi di salute

Come sempre Ludovica Valli non ha mancato di aggiornare i fan sulla sua vita privata, anche se questo per lei non sarebbe un periodo facile: l’ex volto di Uomini e Donne ha confessato che da alcuni mesi starebbe combattendo contro alcuni problemi di salute e che a causa di questi dormirebbe poco.

“Sto male, fisicamente e psicologicamente. Da qualche mese ho un problema di salute che sto cercando di risolvere, facendo analisi costanti ed esami specifici per capire cosa ho e cosa escludere”, ha dichiarato Ludovica ai suoi fan sui social.





Nonostante questo periodo sia per lei piuttosto complicato, ha assicurato che se non altro le starebbe accanto il fidanzato Gianmaria, con cui sembra aver trovato la felicità sentimentale.

I due hanno 14 anni di differenza d’età ma questo per loro non sembra rappresentare un problema: la coppia (che vive tra Milano e Ibiza, dove lui gestisce un locale) ha assicurato che dopo la convivenza convoleranno a nozze. “In passato sono stata molto ferita e ho capito che di uomini come Gianmaria ne esiste uno su un milione”, ha dichiarato Ludovica Valli a proposito del suo nuovo amore.

Nel frattempo sua sorella Beatrice l’ha resa zia per la terza volta: a maggio è nata la piccola Azzurra, e molto presto anche lei e il suo compagno Marco Fantini, convoleranno a nozze (la romantica proposta è avvenuta a Parigi nel 2019, ma i due hanno rimandato la cerimonia per via dell’emergenza Coronavirus).