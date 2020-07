L'ultimo post di Stefano De Martino comparso su Instagram è stato inondato dalle critiche dei fan: l'accusa rivolta all'ex marito di Belen

Stefano De Martino ha condiviso poche ore fa un nuovo post su Instagram, che però ha letteralmente scatenato una bufera tra i fan. Nello specifico, il ballerino ha mostrato una sua foto mentre nuota in acqua, aggiungendovi una didascalia piuttosto criptica.

Molti utenti hanno così colto l’occasione per subissare di critiche il presentatore di Made in Sud, riportando a galla le questioni private riguardanti lui e Belen. In particolare, alcuni utenti hanno esortato la showgirl argentina a raccontare i retroscena inediti che concernerebbero per l’appunto il suo ex marito.

Stefano De Martino: l’accusa dei fan

Molte persone hanno dunque accusato Stefano De Martino di essere furbo e lesto, mentre Belen farebbe bene a dire la verità e a sbugiardarlo. Visti del resto gli attuali rapporti tra i due bellissimi della tv, sembra chiaro che qualcosa di grave sia loro successo. Un motivo concreto per interrompere il matrimonio per la seconda volta deve per forza essere sepolto da qualche parte.

La bella Rodriguez, dal canto suo, sembra godersi le sue vacanze a Ibiza in piena spensieratezza, addirittura già presa da un altro uomo… Oppure il suo sarà solo un modo per vendicarsi del presunto tradimento di Stefano?