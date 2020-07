Con un post affidato alle sue IG Stories, Belen Rodriguez sembra aver confermato il tradimento di Stefano De Martino alla base della loro rottura

Sappiamo ormai perfettamente come Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano deciso di prendere strade diverse. Già prima della pandemia, a onor del vero, le cose tra loro non erano sempre andate per il verso giusto. Se lui aveva lasciato Emma Marrone per l’argentina, poi però era arrivata la prima crisi per un ipotetico gesto di infedeltà da parte del ballerino.

Belen, dal canto suo, si era fidanzata con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, per poi tornare nuovamente tra le braccia del marito pochi mesi orsono.

Belen sibillina contro Stefano

Tra i due bellissimi della televisione sembrava dunque che tutto andasse per il meglio, ma evidentemente non era così. Il gossip relativo al presunto tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi è ormai cosa più che risaputa. Nel mentre, una frase condivisa di recente sui social dalla stessa modella argentina pare confermare l’infedeltà dell’ex coniuge.

La presentatrice di Tu si que vales ha scritto nello specifico quanto segue:

Belen ha pertanto confermato il tradimento di Stefano con questa frase pubblicata su Instagram? In buona sostanza, il suo messaggio è riferito al fatto che tutti ricevono quello che meritano in base al proprio comportamento.

Se si fa del male, allora lo si riceverà indietro prima o poi. Ovviamente nel post della soubrette sudamericana manca il nome del destinatario, ma tutti hanno capito che la lunga frase può essere effettivamente rivolta all’ex danzatore di Amici.