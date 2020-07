na e Andrea stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Su Instagram spunta un indizio.

Anna e Andrea stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Sembra essere spuntato un indizio su Instagram che punta proprio in questa direzione. Giovedì 30 Luglio andrà in onda l’ultima puntata del reality, con il tanto atteso falò di confronto finale.

La coppia ha resistito fino alla fine, ma Andrea è sempre più deluso dal comportamento della sua fidanzata. Anna ha trascorso tutto il suo soggiorno cercando di far ingelosire il suo fidanzato per ottenere ciò che vuole, ovvero un matrimonio e un figlio, ma è stata molto criticata sul web.

Ultima puntata di Temptation Island

Andrea non si sente pronto per sposarsi e per avere un figlio alla sua età e vorrebbe prima realizzarsi nel lavoro.

I due stanno insieme da due anni, ma Anna ha dieci anni in più e due figlie, di cui Andrea si prende cura con grande affetto. Anna viene quotidianamente criticata per la sua strategia, che sembra allontanare sempre di più Andrea. In realtà, è uscito fuori un indizio su Instagram che fa pensare che in realtà i due stiano ancora insieme. Questo dettaglio è stato svelato da Il Vicolo delle News, che ha notato che Anna ha messo un “mi piace” ad una fanpage dedicata ad Andrea.





Un atteggiamento un po’ strano per due che si sono lasciati. Per quale motivo Anna dovrebbe seguire la fanpage del suo ex fidanzato? I fan sono sicuri che questo sia un indizio che svela che la coppia è riuscita a trovare un punto di incontro, tanto da uscire insieme dalla trasmissione.

Andrea potrebbe aver perdonato il suo comportamento oppure no, ma sicuramente questo like fa pensare al lieto fine. Anche se i telespettatori non sarebbero per niente d’accordo con questa decisione.