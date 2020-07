Fabio Fulco ritrova l'amore: lui e Veronica Papa starebbero sognando le nozze.

Archiviata la storia d’amore con Cristiana Chiabotto, Fabio Fulco ha ritrovato la serenità accanto a Veronica Papa, la fidanzata – con 25 anni meno di lui – con cui starebbe pensando alle nozze.

Fabio Fulco, nozze in vista?

Dopo aver trascorso anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme, Fabio Fulco e Veronica Papa sono più uniti che mai.

L’attore ha confessato il suo amore per la fidanzata e ha rivelato che starebbero pensando alle nozze. Dopotutto, per ammissione di Fulco stesso, quello di sposarsi e di metter su famiglia sarebbe un sogno che coltiva da tempo. Nonostante abbia finalmente trovato quello che per lui è “l’amore della sua vita”, Fulco non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo contro l’ex fidanzata, Cristina Chiabotto, con cui la storia d’amore è naufragata dopo 12 anni – e non nel migliore dei modi:



“Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita”, ha affermato Fulco, che ha specificato anche quanto per lui le modalità in cui lui e la Chiabotto (oggi felicemente sposata con Marco Roscio) si sono lasciati lo avrebbero ferito: “(…) modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli.

Ma ora, con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi”, ha dichiarato l’attore. Lui e Veronica hanno ben 25 anni di differenza, ma per i due questo non rappresenta un ostacolo: la coppia annuncerà presto la data del fatidico sì? Staremo a vedere.