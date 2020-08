Antonino Cannavacciuolo, apprezzato chef a livello nazionale, ha raccontato il complicato rapporto con il padre all’inizio della sua carriera

Antonino Cannavacciuolo è sicuramente uno degli chef più rinomati dell’intero panorama culinario nazionale. Anche grazie alle sue numerose partecipazioni televisive, del resto, ha saputo entrare nel cuore degli italiani, affermandosi senza dubbio nel suo bellissimo mestiere. Ad ogni modo la sua carriera non è sempre stata tutta rose e fiori.

Come da lui stesso raccontato, infatti, gli inizi sono stati piuttosto difficoltosi e soprattutto ostacolati niente meno che dal suo stesso padre.

Visualizza questo post su Instagram Quanti anni sono passati! 😁 #antoninochef #villacrespi #relaischateaux Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) in data: 11 Lug 2019 alle ore 11:01 PDT

Cannavacciuolo racconta i disguidi col padre

Raccontandosi dunque in una recente intervista, il noto giudice di Masterchef ha ripercorso le radici nel suo passato vissuto sulla costiera sorrentina.

Qui per Cannavacciuolo la passione per la cucina è divenuta pian piano una vera e propria missione, tra profumi locali e quotidianità famigliare. La voglia di seguire le orme del papà non vennero però prese bene dal genitore, che cercò persino di far cambiare idea al figlio.

“Mio padre è chef. Nella mia infanzia l’ho visto pochissimo […]. Ho lavorato con lui per 2 stagioni. Ha provato in ogni modo a impedirmi di seguire la sua strada, ma ha peggiorato la situazione. Pur di scoraggiarmi, non mi ha parlato per lunghi periodi…”. Il loro legame a distanza è tuttavia diventato più solido nel corso del tempo. Con stima reciproca, i due hanno infatti ritrovato la complicità, anche se il rapporto lavorativo non è stato sempre così idilliaco come si potrebbe pensare.