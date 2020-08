Con la fine del lockdown, anche Nicole Kidman ha potuto rivedere sua madre a distanza di otto mesi: il toccante post della diva australiana

Dopo ben 8 mesi di lontananza, finalmente Nicole Kidman ha potuto riabbracciare la sua adorata mamma. A causa del lockdown, infatti, le due donne non si erano potute vedere per tante settimane, così la splendida diva di Hollywood ha deciso di immortalare questo delicato momento con due scatti pubblicati sui social.

Sul profilo Instagram della popolare attrice sono inoltre apparse delle parole di vero affetto, così come si può vedere direttamente dal post in questione:

Nicole Kidman rivede la madre

Anche in America, così come in tutti i Paesi colpiti dal coronavirus, per limitare il rischio di contagio sono stati evitati gli spostamenti.

Così, chiaramente al fine di preservare la salute in prima linea delle persone più anziane della sua famiglia, anche Nicole Kidman si è attenuta a tali regole. Per questo motivo non ha potuto raggiungere la madre durante i lunghi mesi della quarantena, rendendo il loro recente ritrovo ancor più commovente e delicato.

La sorridente star holliwoodiana ha quindi accolto la madre tra le braccia, scrivendo accanto alle foto che le vedono insieme delle parole davvero toccanti. Nel mentre, l’attrice ha ricordato come proprio a causa del lockdown si sia persa l’80° compleanno della donna, ovverosia un traguardo così importante della sua vita.