Chiara Ferragni ha letteralmente spiazzato tutti con una replica nei confronti di un hater che ha criticato il suo décolleté

L’influencer più famosa al mondo si trova al momento in giro per l’Italia in vacanza insieme al marito Fedez e al figlio Leone. Con loro ci sono anche alcuni amici che condividono giornate piene di allegria e spensieratezza nelle bellezze della Sardegna.

Poche ore fa, Chiara Ferragni ha però appena postato un nuovo scatto che ha subito fatto il giro del web. Nell’immagine in questione si vede l’imprenditrice digitale con sullo sfondo la piscina della sua magione, mentre indossa un abito nero a stelline con una scollatura vertiginosa.

Chiara Ferragni, la stoccata all’hater

Lo scatto, che non lascia nulla all’immaginazione, ha però scatenato non solo i commenti entusiasti dei fan, ma anche le solite e ormai immancabili critiche da parte degli haters.

Un leone da tastiera, in particolare, si è mosso all’attacco della blogger lombarda scrivendo precisamente: “Senza tett*, sei piatta“.

Visualizza questo post su Instagram Tonight ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:31 PDT

A stretto giro è però giunta la replica di Chiara Ferragni, che ha letteralmente spiazzato tutti. “Adoro che nella tua bio scrivi non esistono problemi, solo soluzioni e pensi che il mio seno piccolo sia un problema.

Ma tutto ok?”. La risposta decisamente ficcante ha fatto in poco tempo il pieno di like, dimostrando per l’ennesima volta il suo savoir-faire e la sua autoironia. Come ha inoltre precisato una follower, l’influencer è un esempio per tutte le ragazze con poco seno, visto che nonostante non abbia affatto problemi economici non ha mai pensato di rifarsi come invece avrebbero fatto molte altre al suo posto.