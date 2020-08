Fedez cambia look: i baffi non piacciono a Chiara Ferragni

Fedez ha cambiato look e si è fatto crescere i baffi ma a Chiara Ferragni non piace.

Fedez cambia look, ma questa volta non riesce ad ottenere il successo e tutti i sostenitori che pensava di riuscire ad avere. I fan, sua moglie Chiara Ferragni e addirittura sua madre sono contrari a questa scelta. Il rapper aveva deciso di farsi crescere i baffi, ma la sua decisione ha mandato tutti in rivolta.

Su Instagram Fedez ha pubblicato diverse storie in cui è rimasto molto male per il commento che ha fatto sua moglie, che è stata nuovamente contestata, ma anche per tutti gli altri.

Fedez cambia look

Fedez ha deciso di cambiare look, ma nessuno è stato d’accordo con lui.

La decisione di farsi crescere i baffi non è stata apprezzata dai fan e dalla sua famiglia, che ha subito cercato di fargli cambiare idea. Il rapper ha mostrato con grande fierezza i suoi primi baffi a tutti i follower, ma la moglie Chiara Ferragni non ha per niente apprezzato. “Sono fatti mali, non mi sono mai piaciuti i baffi, non riesco neanche a baciarti. Non posso guardarti con quei baffi orrendi” ha dichiarato l’influencer.





Chiara Ferragni ha mostrato il risultato di un sondaggio lanciato in rete e anche i fan del rapper sembrano essere d’accordo con lei. L’89% ha sentenziato che stava meglio senza baffi. Fedez , che è stato confuso con Justin Bieber, non è riuscito ad avere neanche il supporto di sua madre.

In una storia si vede la donna che entra in casa, il figlio che le chiede “come sto con i baffi?” e la donna che scoppia a ridere e risponde “Ma no Fede“. Il rapper ha dovuto togliere i baffi ma ha ringraziato tutti a modo suo per il supporto ricevuto. “Grazie a tutti per il supporto siete degli stro..i” ha detto ironicamente.