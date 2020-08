Quali saranno i concorrenti della decima edizione di Tale e Quale Show? Lo ha svelato Carlo Conti.

A sorpresa Carlo Conti ha svelato quali saranno i volti che comporranno il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show: tra loro vi sanno anche Sergio Muniz, Francesca Manzini e Francesco Paolantoni.

Tale e Quale Show: i concorrenti

Con un video postato su Instagram Carlo Conti ha presentato quelli che saranno i prossimi concorrenti della decima edizione di Tale e Quale Show. Tra loro non potevano mancare volti vecchi e nuovi della musica e del piccolo schermo italiano: si tratta dell’attrice Barbara Cola (che ha preso parte a Ora o mai più insieme ad Orietta Berti), Francesca Manzini (conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti), Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, Giulia Sol, Sergio Muniz (ex naufrago dell’Isola dei Famosi), Francesco Paolantoni, Pago (ex concorrente del GF Vip, di recente balzato alle cronache per la sua definitiva rottura con Serena Enardu), il cantante e vincitore di Amici Virginio e infine Luca Ward.

Il programma prenderà via nella seconda metà di settembre: “Cinque uomini e cinque donne, appuntamento il 18 settembre, su Rai Uno, ovviamente”, ha concluso Carlo Conti annunciando i protagonisti del suo show.

In tanti avranno sicuramente da ridire sulla partecipazione di Pago al programma, specie visto che dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip il cantante ha pubblicato un libro e ha preso parte a uno spot pubblicitario per il piccolo schermo (fatto che per l’appunto non ha mancato di sollevare polemiche). In tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno le imitazioni vincenti di questa nuova edizione del programma.