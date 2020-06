Pago rivela i motivi della rottura con Serena: “Realtà di m***a”

Pago ha svelato i motivi che l'avrebbero spinto a lasciare definitivamente Serena Enardu: c'entra di nuovo Alessandro Graziani.

Pago e Serena Enardu si sono detti addio per la seconda volta e a quanto pare definitivamente: il cantante ha rivelato di aver spiato di nascosto i messaggi sul cellulare della fidanzata, e di aver fatto una scoperta che l’avrebbe spinto a lasciarla. La Enardu a sua volta ha replicato via social.

Pago e Serena: i motivi della rottura

Dopo la rottura a Temptation Island Vip, Pago e Serena Enardu si erano ricongiunti al Grande Fratello Vip ma dopo poco la liaison è naufragata di nuovo e questa volta – sembra – in maniera irreparabile.

Il cantante avrebbe scoperto sul telefonino della fidanzata alcune chat con Alessandro Graziani (il tentatore per cui l’aveva lasciato a Temptation Island) e sembra che i due sarebbero stati insieme per diverso tempo. “Prendo il tuo smartphone e guardo i messaggi. Quello che leggo è una realtà di m*** che devo accettare. La frase che non scorderò mai è una: ‘Ci sono stata più volte'”, ha detto Pago, che in diretta tv ha letto a Serena una lettera d’addio.





Lei non ha perso tempo a replicare e ha affermato che avrebbe “messo fuori di casa” Pago un giorno prima che lui leggesse i messaggi, e a seguire ha anche affermato che il cantante starebbe sfruttando la notizia della loro rottura per pubblicizzare il suo libro (Vagabondo d’amore) quando invece avrebbe potuto leggerle la lettera privatamente, e non in diretta tv.

Insomma, le cose tra i due si sono messe peggio di come erano al GF Vip, e chissà se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.