Pago ha annunciato il suo debutto letterario con Vagabondo per amore. Nel suo libro avrà parlato anche di Serena Enardu?

Reduce dalla sua seconda rottura da Serena Enardu, Pago ha annunciato via social l’uscita del suo primo libro, Vagabondo per amore. L’ex gieffino ha rivelato che al suo interno vi sarebbero scritte cose che non avrebbe ancora detto ai suoi fan.

Pago, il libro: data e dettagli

“Quello che non vi ho detto”, ha scritto Pago nell’annunciare l’uscita del suo primo libro, Vagabondo per amore. Il libro uscirà il 16 giugno e i fan del cantante sono già in trepidante attesa di sapere se dello spazio all’interno del volume sarà riservato alla relazione con Serena Enardu, naufragata per la seconda volta pochi giorni fa dopo che i due si erano rimessi insieme durante la partecipazione di Pago al Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pago (@pagoufficiale) in data: 26 Mag 2020 alle ore 12:57 PDT







Per il momento il cantante non si è sbilanciato sulla questione, e nell’annunciare l’uscita del libro ha scritto che “la vita è bella anche quando è brutta”. Sulla rottura da Serena si è invece limitato a dire che sarebbero avvenuti “fatti gravi“, su cui però ha preferito non scendere nel dettaglio.

L’ex fidanzata aveva annunciato la rottura a mezzo social e, in replica a quanto affermato da Pago, ha replicato che secondo lei quelli del cantante sarebbero solo dei “mezzucci” da lui utilizzati per fare pubblicità al suo libro. I due si chiariranno di nuovo? Per il momento i fan sono in trepidante attesa di sapere cosa li abbia portati a separarsi di nuovo, proprio quando tutto sembrava andare per il meglio.