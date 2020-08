Carlos Corona diventa maggiorenne: festa con Fabrizio e Nina Moric

Carlos Corona è diventato maggiorenne e ha festeggiato insieme a papà Fabrizio e a mamma Nina Moric.

Carlos Maria Corona diventa maggiorenne e si gode una festa davvero indimenticabile. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha compiuto 18 anni e il padre ha organizzato un super party a Torino, con tantissimi parenti e amici. A questa festa, però, Fabrizio non era presente fisicamente, ma solo via social network.

“Ai domiciliari” ha scritto su una diretta Instagram, mentre Nina Moric era presente e molto orgogliosa, tanto da scrivere “Sei tutto mio”.

Carlos Corona maggiorenne

Carlos Corona è diventato maggiorenne e ha dimostrato ancora una volta che la sua famiglia è riuscita a trovare il giusto equilibrio per stare insieme.

“Come vedete siamo tornati più forti di prima e come vedete nessun impedimento giudiziario ci ferma quando si hanno le palle” ha spiegato Carlos, sottolineando che era in diretta con suo padre Fabrizio, che non poteva essere alla festa.





Prima di questo grande party, ovviamente, Carlos ha avuto una festa in famiglia con Fabrizio, la nonna e i parenti più stretti in casa.

Questa festa, invece era lontana da suo padre, ma con un maxischermo che mostrava Fabrizio Corona in casa con il titolo “Il maestro”. “Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella. Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite” ha scritto Nina Moric, mostrando una foto di famiglia.

“Amore. Per i tuoi 18 anni solo amore. Tanto amore per te da noi. E anche se sei diventato grande rimani il nostro cucciolo” sono le parole di Fabrizio.