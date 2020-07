In occasione del 44° compleanno di Nina Moric, Fabrizio Corona ha voluto dedicarle un dolcissimo pensiero insieme al figlio Carlos

Fabrizio Corona è recentemente tornato a far parlare di sé per via di un post molto particolare comparso sul suo profilo Instagram. Allo scoccare della mezzanotte del 22 luglio 2020, l’ex re dei paparazzi ha infatti registrato un videomessaggio per la ex moglie Nina Moric insieme al figlio Carlos Maria.

L’occasione è stata il 44° compleanno della modella croata, che evidentemente non si aspettava un gesto così dolce.

Nel breve messaggio Fabrizio Corona ha semplicemente elogiato Nina, sostenendo quanto sia una persona in gamba e meravigliosa. Alla Moric ha soprattutto augurato tutto il bene possibile, spronandola a impegnarsi per essere felice nella sua vita. Fabrizio ha infine concluso il messaggio precisando di volerle un mondo di bene, parole pienamente condivise anche il dolcissimo figlio Carlos.

Fabrizio Corona: il dolce gesto

Ovviamente la showgirl ha gradito immensamente questi auguri così speciali, che ha poi lei stessa ri-condiviso sul suo profilo social.

Da qualche anno gli ex coniugi dalle rocambolesche avventure sentimentali e professionali sono del resto diventati più uniti e complici, soprattutto per il bene del loro unico figlio. Dopo la tormentata fine della relazione con l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso, oggi Nina Moric pare aver finalmente voltato pagina, trovando l’amore al fianco del facoltoso imprenditore Vincenzo Chirico.

AUGURI TUZI.❤️TI VOGLIAMO BENE. @carlosmariacoronathereal @nina__moric