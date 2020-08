Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Lo scatto che chiarisce ogni dubbio.

La coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continua a far parlare di se. Nonostante siano ormai trascorsi più di tre anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello Vip, i due influncer sono sempre al centro di continui gossip e pettegolezzi.

Nelle ultime settimane, in particolare, in molti avevano segnalato un allontanamento tra Ignazio e Cecilia. I due, infatti, hanno anche trascorso alcuni giorni di vacanza lontani. Ignazio è stato con alcuni amici, mentre la Rodriguez ha passato un po’ di tempo con i fratelli Belen e Jeremias. Da quel momento i gossip e il vociferare si è diffuso in rete. Se in un primo momento, da parte dei protagonisti della vicenda non c’è stata alcuna parola, adesso si sono esposti e hanno chiarito ogni cosa.





Lo scatto di Ignazio e Cecilia

Della questione se ne è occupato anche il blogger Amedeo Venza. Il ragazzo ha chiesto direttamente a Cecilia e Ignazio cosa stesse succedendo nella loro coppia ma i due non hanno risposto. Nel frattempo, tramite alcune fan della coppia, Amedeo ha saputo che le cose tra gli ex gieffini vanno a gonfie vele.

Hanno semplicemente voluto staccare un po’ la spina dai social. Anche se stanno insieme, hanno preferito non dover necessariamente postare ogni istante della loro vita privata su Instagram. A confermare che non era niente vero, ci hanno pensato, alla fine, proprio loro. Nelle ultime ore, infatti, Cecilia e Ignazio hanno pubblicato una foto in cui appaiono in macchina, più felici e sorridenti che mai. Insomma, il loro amore procede a gonfie vele.