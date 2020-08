Gemma e Nicola, motivi della rottura: il segnale

Gemma Galgani ha mandato un segnale dopo la rottura con Nicola.

Quali sono i motivi della presunta rottura tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Per il momento è ancora tutto un mistero e probabilmente si saprà qualcosa di più solo quando tornerà in onda Uomini e Donne. Gemma è una delle protagoniste assolute della trasmissioni e probabilmente il silenzio è dovuto alla volontà di tenere i dettagli per il ritorno in trasmissione.

Sembra, però, che tra la dama e Nicola sia arrivata la rottura definitiva. Non ci sono più notizie che confermano che la loro relazione sta continuando.

La rottura tra Gemma e Nicola

Gemma ha voluto far intendere che la sua storia con Nicola sia ormai finita.

La dama si è mostrata molto malinconica sul suo profilo Instagram, tanto da condividere una citazione di Alda Merini che sembra un vero e proprio messaggio al cavaliere. A quanto pare i due si sono allontanati, ma questa rottura il pubblico l’aveva già ampiamente prevista. Gli utenti dei social network sono convinti che la dama abbia deciso di sfruttare questa situazione per un rientro a Uomini e Donne da vera protagonista.





“Abbiamo bisogno di questi piccoli gesti che ci fanno stare bene” è la frase condivisa da Gemma Galgani. Probabilmente questa citazione di Alda Merini è un messaggio diretto a Nicola, o magari un modo per confermare ai suoi fan che la relazione è finita.

Al pubblico, però, non resta che aspettare l’inizio della nuova edizione del programma. Tutti gli indizi per il momento fanno pensare che questa rottura sia definitiva per cui potrebbe essere l’ennesima relazione andata male per la donna, che sicuramente sarà molto delusa da quanto accaduto.