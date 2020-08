Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi a Positano: “Anime gemelle”

Michela Quattrociocche innamorata persa di Giovanni Naldi: la dedica romantica dell'attrice.

Michela Quattrociocche sta trascorrendo un’estate all’insegna del relax e del suo nuovo amore, Giovanni Naldi, a cui ha dedicato un romantico messaggio via social durante la loro vacanza a Postivano.

Michela Quattrociocche: la dedica

Archiviato il matrimonio con Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche sembra aver ritrovato la felicità: accanto all’attrice oggi c’è l’imprenditore alberghiero Giovanni Naldi, con cui lei sembra essere più felice che mai.

“Anime gemelle”, ha scritto l’attrice nella didascalia a un loro scatto a Positano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 24 Ago 2020 alle ore 8:25 PDT

Dopo che lei e il suo ex marito hanno ufficializzato la separazione si era sparsa la voce della nuova liaison della Quattrociocche, infine confermata dalla stessa attrice.

Lei e Aquilani non hanno fornito spiegazioni in merito ai motivi che li avrebbero spinti a separarsi, e fino a pochi mesi fa la coppia sembrava felice ed affiatata. I due hanno due bambine, Aurora e Diamante, e per il loro bene hanno deciso di mantenere la totale privacy circa la rottura.



Per amore di Aquilani Michela Quattrociocche ha messo da parte per anni la sua carriera nel mondo dello spettacolo e si è dedicata completamente alla vita di madre e di moglie, seguendo l’allenatore in giro per il mondo. I due erano legati dal 2008 ed erano convolati a nozze nel 2012, finendo ben presto per essere considerati una delle coppie d’oro dello show business. Oggi sembra che l’attrice abbia ritrovato la felicità, e chissà se anche lei e Giovanni Naldi convoleranno presto a nozze.