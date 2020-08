Armine Harutyunyan, la modella armena scelta da Gucci, ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha scatenato un nuovo dibattito sui social

Armine Harutyunyan, la modella armena scelta da Gucci come testimonial, è finita di recente al centro dell’attenzione per via di alcuni insulti e offese ricevute sul web. Ma non solo, a destare particolare interesse è stato anche uno scatto pubblicato su Instagram dalla stessa modella che ha scatenato un nuovo dibattito sui social.

Ecco cosa è successo.

La foto di Armine Harutyunyan

Vittima di body shaming, la modella armena scelta da Gucci, Armine Harutyunyan, è di recente finita nuovamente al centro dell’attenzione per via di uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram qualche settimana fa. Nella foto in questione si vede la modella di fronte all’Altare della patria, a Roma, con un braccio alzato, l’altro teso verso il basso e una gamba sollevata.

A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Ave sunstroke”, ovvero “ave colpo di sole” e le lettere che compongono la parola “Cesare” .

Dopo aver visto tale scatto alcuni hanno ipotizzato che la modella abbia fatto un saluto fascista. Tesi smentita attraverso le altre foto pubblicate su Instagram sempre dalla stessa modella, dove si vede Armine Harutyunyan,con la stessa posa, ma da un’altra angolazione, dalla quale si evince il suo atteggiamento scherzoso.

Visualizza questo post su Instagram Ave sunstroke✨2019/summer🌿 Un post condiviso da Armina 🇦🇲 (@deararmine) in data: 13 Giu 2020 alle ore 12:01 PDT