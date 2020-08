Brad Pitt è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di una modella 27enne identica a Irina Shayk.

Archiviato il matrimonio con Angelina Jolie (naufragato nel peggiore dei modi, ovvero con una lunga causa legale per l’affidamento dei figli) Brad Pitt avrebbe ritrovato la serenità accanto a Nicole Poturalski, modella 27enne del tutto simile a Irina Shayk.

Nicole Poturalski, la fidanzata di Brad Pitt

Grandi occhi verdi, labbra carnose e un corpo da urlo: Nicole Poturalski è la giovane e stupenda fidanzata di Brad Pitt. I due sarebbero stati avvistati insieme all’aeroporto di Parigi, ma a quanto pare starebbero insieme già da diversi mesi. Stando a indiscrezioni Nicole Poturalski ha 27 anni (ben 30 di differenza rispetto all’attore) ed è già mamma di un bambino. Ad accomunarla con la più celebre collega Irina Shayk sarebbero i grandi occhi verdi ammalianti e le labbra carnose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole_Poturalski (@nicole_poturalski) in data: 27 Ago 2020 alle ore 2:54 PDT







Come la Shayk anche lei ha un amore inusitato per le griffe: sui suoi canali social sono presenti innumerevoli borse, giacche e vestiti delle marche più prestigiose dell’alta moda.

Non è chiaro come lei e Brad Pitt si siano conosciuti, ma i fan dell’attore sono in attesa di saperne di più. L’attore è single dal 2016, anno in cui Angelina Jolie ha avanzato le pratiche di divorzio. Da allora i due attori sono al centro di una lunga battaglia legale per la contesa dei figli che hanno avuto assieme (3 adottivi e 3 biologici).