Valentina Ferragni è stata aspramente criticata dagli haters via social, e lei ha presto replicato.

Valentina Ferragni ha scritto una lunga replica via social contro gli haters. La sorella minore di Chiara Ferragni ha rivelato che verrebbe costantemente insultata per il suo aspetto fisico.

Valentina Ferragni contro gli haters: i motivi

Ancora una volta Valentina Ferragni è intervenuta sui social per difendere il proprio aspetto e quello di tutte le donne.

La sorella minore di Chiara Ferragni verrebbe costantemente criticata per il suo aspetto fisico. Valentina Ferragni ha anche dichiarato che talvolta le persone incontrandola per strada le chiederebbero una foto insieme, e che poi userebbero quella stessa foto per criticarla via social. “Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio.

So che non posso piacere a tutti. A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto. Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi?”, ha dichiarato la giovane influencer, più volte finita nell’occhio del ciclone per motivi simili e che più volte si è difesa in passato contro il body shaming attuato dagli haters nei suoi confronti.