Elodie e Marracash sul red carpet di Venezia, i fan: “Bellissimi”

Elodie e Marracash hanno infiammato il red carpet di Venezia con due abiti firmati Versace.

Elodie e Marracash sono sbarcati al lido di Venezia in occasione del Festival del Cinema. I due hanno sfilato sul red carpet con due abiti della maison Versace e sui social hanno fatto il pieno di like.

Elodie e Marracash a Venezia: le foto

Elegantissimi e bellissimi: Elodie e Marracash sono senza dubbio la coppia d’oro del red carpet di Venezia, e i meravigliosi abiti indossati dalla coppia sul red carpet della Mostra del Cinema hanno fatto il pieno di like. Per l’occasione Elodie ha indossato un abito disegnato apposta per lei dalla maison Versace che metteva in mostra il suo fisico snello e longilineo. L’abito lungo color argento con un dettaglio a evidenziare il seno e un lungo spacco per enfatizzare ancora di più le gambe lunghe della cantante, ha fatto il pieno di like.

Marracash ha seguito a ruota libera la sua compagna: anche lui con abito Versace con inserti argento, così da riprendere il colore del vestito di Elodie.

La giovane cantante ha stupito tutti abbandonando le treccine sfoggiate durante l’estate e optando invece per un ordinato caschetto tirato indietro: un look semplice e dalla classe immortale.

La coppia sta insieme da circa un anno (il primo incontro tra i due è avvenuto sul set di Margarita) e a quanto pare per il momento – pur avendo trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme – i due avrebbero deciso di non andare a convivere.