Sabrina Knaflitz e Alessandro Gassmann sono sposati da oltre 20 anni e formano una delle coppie più belle dello showbiz nazionale

Nata a Roma da padre di origini austriache e mamma romana, Sabrina Knaflitz è la bellissima moglie di Alessandro Gassmann. Anche lei attrice, soprattutto di teatro, ha tuttavia recitato in diversi film e serie televisive, a partire dalla fine degli anni ottanta.

Il suo esordio avvenne per la precisione nel 1988 con Mario Monicelli, a cui seguì Il ritorno del grande amico di Giorgio Molteni.

Sabrina ha anche recitato ne I laureati di Leonardo Pieraccioni, mentre nel 1998, dopo 5 anni di fidanzamento, ha giurato amore eterno ad Alessandro.

Da lui ha avuto nello stesso anno Leo, primogenito della coppia nonché già popolare cantautore. “Fu un matrimonio molto bello”, ha ricordato l’artista in una passata intervista a Domenica In. “Fu in Toscana con 18 persone. Mi fa piacere ricordarlo perché c’era anche mio padre”. L’uomo sarebbe morto due anni dopo, mentre il loro fu una sorta di matrimonio “riparatore”, perché lei era già in dolce attesa.

Sabrina e Alessandro, amore vero

Lontana dai social e dal gossip in generale, Sabrina Knaflitz è ancora dunque molto innamorata del popolare marito. Inoltre ha un legame molto speciale con il figlio Leo Gassmann, spingendolo per prima nella carriera musicale. Il giovane ha del resto ripagato la fiducia della madre, partecipando dapprima a X Factor e vincendo poi nella Sezione Giovani dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus.