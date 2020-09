Nonostante Davide Blanda non sia diventato un nuovo tronista di Uomini e Donne, ha comunque già conquistato Roberta Di Padua: cosa succederà ora?

Uomini e Donne ha visto la presentazione dei suoi tre aspiranti tronisti, ma solo due tra Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda potranno continuare l’avventura in tale ruolo. L'”escluso” è tuttavia riuscito a catturare l’attenzione di una dama del Trono Over.

Parliamo nello specifico di Roberta Di Padua, che ha domandato a Maria De Filippi di trattenerlo in studio in qualunque modo fosse andata.

Davide Blanda conquista Roberta Di Padua

Se dunque alla fine il giovane non è diventato tronista, si è subito consolato accettando la proposta della donna. Davide Blanda sarà pertanto un cavaliere del dating show mariano, iniziando forse una probabile frequentazione proprio con Roberta. I due, del resto, hanno già ballato insieme un romanticissimo lento al centro dello studio.

Finito il ballo, la padrona di casa ha subito chiesto al ragazzo quali sensazioni avesse provato nello stare vicino alla dama del parterre over. Lui, con estrema schiettezza, ha subito risposto: “È simpaticissima”, mentre Roberta, evidentemente soddisfatta, dal canto suo ha dichiarato: “Maria, lo vedi? Non ti faccio mai fare brutta figura…”. Starà dunque nascendo una nuova coppia? Non resta che attendere eventuali sviluppi.