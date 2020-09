Scopri il piacere di piacerti su eCharme, alta cosmetica con sconti dell’85%

Da eCharme c’è tutto quello che si possa desiderare per prendersi cura della pelle in ogni stagione con sconti oltre l’80%.

Sinonimo di cura del corpo e seduzione, i profumi fanno parte della cosmesi fin dall’alba dei tempi, pare che Cleopatra ne possedesse una fabbrica personale. Oggi gli ingredienti sono cambiati, ma lo scopo per cui si indossano è sempre lo stesso: distinguersi e catturare l’attenzione. Per trovare quello davvero adatto alla propria personalità bisogna però rivolgersi ad un rivenditore con un’ampia offerta di profumi donna e uomo, aggiornata con le ultime tendenze del settore.

Come avere tutto questo? Acquistando da eCharme, la profumeria online che propone i marchi più prestigiosi del settore a prezzi vantaggiosi. Oltre 10.000 prodotti delle principali maison di cosmetica, make-up e profumeria.

L’offerta è pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico molto ampio, includendo una sezione dedicata interamente al mondo maschile, con prodotti per viso e corpo, per la cura della barba e profumi uomo. Ci sono poi solari, prodotti per la cura dei capelli, trattamenti anti-age, anticellulite e molto altro ancora.

Da eCharme i migliori marchi della cosmetica con sconti oltre l’80% e reso gratuito

Da eCharme c’è tutto quello che si possa desiderare per prendersi cura della pelle in ogni stagione. Scorrendo gli scaffali digitali troviamo creme idratanti e nutrienti, must have dei mesi più freddi, ma anche protezioni solari ed esfolianti, indispensabili per la skin care estiva.

Le amanti del make-up non sapranno resistere alle tante sfumature di ombretti, rossetti, fondotinta, blush e smalti. La selezione si contraddistingue, come del resto l’intera offerta, per vastità e raffinatezza.

La sezione Profumi raccoglie prodotti delle migliori case di alta profumeria, come Calvin Klein, Narciso Rodriguez, Bulgari e Dior. Quanto alle condizioni, i prezzi di eCharme sono tra i più competitivi del mercato. Basta visitare la pagina Offerte per trovare eau de parfum, eau de toilette, dopobarba, bagnoschiuma, trattamenti per viso e corpo con sconti fino all’85%.

Acquistare su echarme.it significa anche approfittare di spedizioni veloci e a costo zero per ordini superiori a 89 euro. Il reso è gratuito e sono utilizzati solo metodi di pagamento sicuri: carta di credito, PayPal o contrassegno.

Per qualsiasi dubbio sulla scelta del prodotto o sulle modalità di acquisto, il cliente può contare sul servizio di assistenza, accessibile via telefono, e-mail o chat online. A raccontare l’efficienza del customer care sono le oltre 16.000 recensioni positive certificate da Feedaty (il punteggio medio è di 4,9/5).

Scegli il meglio per la cura del tuo corpo, visita subito www.echarme.it e iscriviti alla newsletter per ottenere un coupon da 5 euro.