Chef Rubio si è nuovamente espresso contro Matteo Salvini: il nuovo focoso post sulla questione dei migranti che coinvolge i figli dell'ex ministro

Con la solita verve che lo contraddistingue, Chef Rubio ha deciso di rispondere a un nuovo tweet condiviso dal leader della Lega Matteo Salvini. La questione riguarda nel dettaglio gli sbarchi dei profughi irregolari, il cui blocco secondo l’ex ministro proteggerebbe gli italiani e gli immigrati regolari.

Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono con noi. pic.twitter.com/9kvppbrQxe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 12, 2020

Chef Rubio ci va giù pesante

Chef Rubio evidentemente non ci sta, precisando che “chi è regolare ha avuto santi in paradiso” oppure “ha superato lunghe trafile burocratiche”, giungendo in ogni caso in Italia in maniera irregolare.

Chi è regolare è perché ha avuto santi in paradiso o ha superato trafile burocratiche lunghe anni, ma è venuto in maniera irregolare perché da anni ormai avete reso irregolari i viaggi e il lavoro. Stai scrivendo cazzate su cazzate, i tuoi figli si vergogneranno di te e per te — Rubio 🇵🇸🇱🇧🇮🇹 (@rubio_chef) September 12, 2020

Lo sfogo dell’ex rugbista si è dunque concluso con una vera e propria stoccata contro Matteo Salvini. “I tuoi figli si vergogneranno di te e per te” ha di fatto scritto il 37enne di Frascati, al quale sicuramente l’ex europarlamentare lombardo non mancherà di replicare. Nel mentre il fumantino chef si è anche schierato apertamente contro Israele, sempre su Twitter: