Il web è insorto contro Fausto Leali, che avrebbe inneggiato a Mussolini e a Hitler al Grande Fratello Vip.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata col botto, e sul web già impazza un’implacabile polemica. Il cantautore Fausto Leali durante la prima puntata del programma avrebbe inneggiato a Hitler e Mussolini.

Fausto Leali: chiesta la squalifica

In effetti Fausto Leali avrebbe detto: “Se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva, Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, ha fatto le pensioni. Poi è andato poi con Hitler, Hitler nella storia, Hitler era un fan di Mussolini”, la frase ha sollevato un vero e proprio putiferio in rete, e chissà se la produzione del programma redarguirà Leali per quanto affermato nel corso della prima serata.

In passato Clizia Incorvaia è stata squalificata per aver dato del “Buscetta” ad Andrea Denver, e pertanto in molti si aspettano lo stesso trattamento per Fausto Leali.





Il debutto della quinta edizione del reality show è iniziato decisamente col botto: Flavia Vento ha abbandonato il programma dopo appena 24 ore (affermando di non poter lasciare da soli i suoi cani) e Patrizia De Blanck si è svestita difronte alle telecamere.

Venerdì 18 settembre è atteso l’ingresso di altri 10 concorrenti nel reality show, ed è fuor di dubbio che i telespettatori ne vedranno delle belle.