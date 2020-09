Claudia Ruggeri ha conquistato i fan dei social con il suo fisico da urlo e uno scatto a dir poco provocante.

Miss Claudia Ruggeri è tornata a provocare i fan dei social con uno scatto a dir poco bollente: nella foto la showgirl è sdraiata sul letto col suo prorompente lato B in bella mostra. Lo scatto ha fatto il pieno di like da parte dei fan.

Claudia Ruggeri: lo scatto bollente

Con le sue pose provocanti e il suo corpo da urlo, Miss Claudia Ruggeri è senza dubbio riuscita a conquistare un ampio numero di fan. Sui social la showgirl non perde occasione per mostrarsi in pose seducenti, che puntualmente ottengono il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 15 Set 2020 alle ore 5:10 PDT







Nonostante i numerosi ammiratori via social, Miss Claudia Ruggeri resta fedele al suo unico vero amore: Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli. In passato proprio il suo rapporto con la moglie di Paolo Bonolis le è valso non poche critiche sui social, e tra gli haters c’è anche chi l’ha accusata di aver preso parte ad alcuni show televisivi perché “raccomandata”.

Claudia Ruggeri ha sempre smentito questo tipo di accuse, affermando anche che Paolo Bonolis non metterebbe mai qualcuno nei suoi show televisivi se non lo ritenesse adatto a uno specifico ruolo.

Come lei anche la cognata Sonia Bruganelli è stato spesso criticata dagli haters per gli stessi motivi (ovvero di aver ottenuto fama e successo solo grazie a suo marito, Paolo Bonolis).