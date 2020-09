Donatella Versace in bikini con un fisico praticamente perfetto a 65 anni compiuti: le foto delle sue vacanze in Sardegna.

Donatella Versace ha scelto le meraviglie della Costa Smeralda per ricaricare le batterie prima del rientro a lavoro. La stilista, 65 anni compiuti – durante il lock down – in bikini sfoggia un fisico praticamente perfetto.

Donatella Versace in bikini: le vacanze in Sardegna

Donatella Versace si è concessa delle rilassanti vacanze in Sardegna, tra spiagge bianche e pomeriggi a vogare con la pogaia. Gli scatti della stilista in bikini hanno fatto il giro del web, dove in tanti hanno lodato la sua forma smagliante a 65 anni compiuti.

La sorella di Gianni Versace ha spento le 65 candeline in piena emergenza Coronavirus, e ha condiviso un post che la ritraeva in pantofole in compagnia del suo cane, e aveva scritto: “Oggi sono grata per le cose semplici”. Durante l’emergenza Coronavirus Donatella Versace aveva anche affermato che questa esperienza l’avesse aiutata ad apprezzare le cose semplici della vita: “Sarà, forse, questo periodo particolare che stiamo vivendo che mi ha portato ad apprezzare maggiormente la gioia che ti danno i piccoli gesti quotidiani e le persone che ti sono vicine, alzarmi e sentire Audrey che abbaia come se sapesse che oggi è un giorno particolare…”, aveva affermato.

Per quanto riguarda il profilo lavorativo Donatella Versace ha fatto sapere che alla Milano Fashion Week la sfilata Versace avverrà – come quella di molti altri colleghi – a porte chiuse. L’evento inizierà il 22 settembre e durerà fino al 28: per evitare il pericolo di eventuali contagi da Coronavirus sono state introdotte importanti contromisure.