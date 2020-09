Nel corso della seconda puntata si è assistito all'ingresso nella casa più spiata d'Italia di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria.

Alfonso Signorini ha dato il via alla seconda puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, in veste di opinionisti, Antonella Elia e Pupo. Nel corso della seconda puntata si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria.

Un ingresso accolto da Patrizia De Blanck con un certo gelo.

De Blanck e Maria Teresa Ruta

Il primo ingresso nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip è quello di Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria. Un ingresso accolto con una certa freddezza da parte di Patrizia De Blanck che non si è alzata per salutare la Ruta.

È infatti quest’ultima che si è recata verso la contessa per salutarla e affermare “Ho sentito che sei caduta”.

Interpellata da Alfonso Signorini, quindi, Patrizia De Blanck ha affermato di non essersi alzata in quanto ancora dolorante per la caduta. “Un’altra sarebbe rimasta a letto e non sarebbe venuta a fare il GF“.

Già nel corso della settimana, comunque, la De Blanck ha mostrato di non avere una grande simpatia nei confronti della Ruta. Signorini, infatti, ha trasmesso un video in cui la contessa definisce Maria Teresa Ruta una “rompic***o”.

Parole che non sono passate di certo inosservate, con la showgirl che, ridendo, ha affermato che non si tratta della prima volta che utilizzano questo epiteto nei suoi confronti.