L'accusa di Mario Balotelli a Enock per le cose che sta raccontando al Grande Fratello Vip.

Mario Balotelli sta seguendo il fratello Enock al Grande Fratello Vip e si diverte a commentare tutto quello che succede sui social network. Probabilmente è così attento perché la cosa lo riguarda personalmente, tanto che è stato più volte nominato e sono state raccontate cose molto intime sul suo conto.

Dayane Mello e Enock hanno parlato moltissimo di lui perché la modella ha raccontato di essere sempre stata innamorata di lui.

Balotelli, messaggio per Enock

Mario Balotelli aveva subito risposto, chiedendo di non parlare di lui, di lasciargli fare la sua vita e di non dire bugie. Con queste parole non ha né confermato né smentito il flirt con la Mello. Durante la diretta, il calciatore ha continuato a commentare quello che accadeva su Twitter e si è rivolto direttamente a Enock.

“Come stai? Sai che quando uscirai vincitore, per le cazzate che stai dicendo in compagnia ti apro come un anguria. Prega Dio che io non venga a trovarti la dentro perché arrivo con le sciabole” ha scritto il Mario Balotelli. Probabilmente queste parole fanno riferimento al fatto che Enock ha fatto credere alla Mello che il fratello fosse legato a lei nello stesso modo.

Mario Balotelli non ha gradito tutte le chiacchiere su di lui all’interno della casa, e sta partecipando in modo molto attivo tramite i social network.

Dayane Mello ha spiegato che ogni volta che pensa a lui le batte il cuore, perché è stato una persona molto importante. Alfonso Signorini ha annunciato di aver sentito direttamente Mario Balotelli, che ha confermato di aver avuto una storia con la modella. “Non l’ha presa benissimo, ma è tutto molto sereno” ha spiegato il conduttore, cercando di tranquillizzare Enock.