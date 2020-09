GF Vip, Gabriel Garko fa coming out: “Il segreto di Pulcinella”

Gabriel Garko è entrato nella casa più spiata d'Italia per leggere una lettera a Adua Del Vesco.

Alfonso Signorini ha iniziato la quarta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip facendo entrare in studio Gabriel Garko che ha promesso di raccontare la “verità”. Giunto di fronte ad Adua Del Vesco, l’attore ha letto una lettera attraverso la quale ha fatto coming out.

Gabriel Garko al Grande Fratello

Giunto di fronte ad Adua Del Vesco, Gabriel Garko ha affermato: “Ti voglio dire delle cose e ti ho scritto una lettera.

Rosalinda. Tu non mi hai mai chiamato Dario, vero? È un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa per te. Non perché tu non lo sapessi ma perché lo farò qui, e ora. Noi due insieme abbiamo vissuto una bellissima favola, ma era una favola… Devi trovare la bambina che c’è dentro di te, prendertene cura e pensare in quale momento della tua vita l’hai persa.

Io l’ho fatto. Ho ritrovato il bambino dentro di me e gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino a oggi. Ti dico la verità, io al bambino i momenti brutti non glieli ho fatti vedere, gli ho coperto gli occhi. Il mio bambino si è accorto che io non ero felice. Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo iniziare a vivere? Ecco l’ho fatto. Ho detto la mia vera età, ho iniziato a vivere”.

Per poi aggiungere: “Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene… Abbiamo vissuto una bella favola e la rivivrei mille volte perché c’eri tu. Ma ora mi sento libero di vivere la mia vita, con te come amica, come siamo sempre stati. Tanti lo chiamano “il segreto di pulcinella”. Vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto. E ti dico una cosa, la verità scavalcherà ogni segnale di omertà”.

Signorini ha quindi chiesto: “Che cos’è questo segreto di Pulcinella?“. Con Garko che ha risposto: “Ah Signorini, te lo devo spiegare a te? Non è questo il momento”. Per poi aggiungere: “Non credo che questa cosa vada capita e discussa, voglio solo dire perché è stata discussa, del resto non me ne frega niente”.