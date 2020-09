Tra i concorrenti del Gf Vip 5 stiamo imparando a conoscere Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia nonché ex di Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli si sta facendo conoscere giorno dopo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo la sua partecipazione a Striscia la notizia come Velino, il reality di Canale 5 rappresenta per lui una grande occasione, pur se aveva provato a sfondare anche a Uomini e Donne e Temptation Island Vip.

A tali format aveva partecipato quando la sua relazione con la modella Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo, era già finita.

Visualizza questo post su Instagram 🔝🔝🔝 Un post condiviso da Pierpaolo petrelli (@pierpaolopetrelli.fanpage) in data: 15 Mar 2019 alle ore 4:57 PDT

Pierpaolo Pretelli: opportunità al Gf Vip

Nel 2018 Pierpaolo Pretelli partecipò a Temptation Island Vip come tentatore, senza tuttavia riuscire a conquistare il cuore delle fidanzate di quell’edizione.

Subito dopo sbarcò nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Teresa Langella. Ma anche qui le cose non andarono nel verso giusto, visto che la tronista gli preferì Andrea Del Corso.

Ora che si trova al Grande Fratello da single, non ci sarà nessuna fidanzata a tifare per lui in studio né ad accoglierlo nel momento dell’uscita dalla porta rossa. In passato gli sono stati attribuiti diversi flirt famosi, come quello con l’influencer Ginevra Lambruschi.

Ad ogni modo, dopo aver dichiarato di aver superato la rottura con Ariadna solo poco tempo fa, l’ex Velino sembra avere nella Casa un certo feeling con la splendida Elisabetta Gregoraci… Se son rose…