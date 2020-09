Temptation Island, Carlotta su Nello: “Vuole la guerra”

Tra le coppie protagoniste di Temptation Island quella formata da Carlotta e Nello. Ecco cosa è successo.

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la terza puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Carlotta e Nello, con quest’ultimo che sembra essere sempre più vicino alla single Benedetta .

Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Carlotta e Nello

La prima a vedere i video del suo fidanzato durante il falò per le fidanzate è Carlotta. Nel video in questione si vede Nello sempre più vicino alla single Benedetta, per poi affermare: “Senti domani andiamo in esterna“. La single è molto felice dell’invito e i due si rendono quindi protagonisti di una romantica gita in gommone.

I due si gettano in acqua, giocano e si abbracciano, con Carlotta che commenta: “Vuole la guerra“.

Dall’altro canto Nello e Benedetta brindano alla loro conoscenza. “Che pensi?”, chiede lui, con la single che risponde: “Che stiamo bene insieme”. Nello quindi replica: “Sei bellissima, sei sempre stata il mio punto debole”.

In serata Nello e Benedetta si coccolano e raccontano dell’esterna ai compagni. “Noi siamo Barbie e Ken”, esclama Nello, con Carlotta che commenta: “Rimettiamoli in scatola”. Per poi concludere: “Lo amo ma sono schifata.

Non posso amare per due”.