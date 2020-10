Eros Ramazzotti fotografato di nuovo con Marica Pellegrinelli: i due erano insieme in occasione del primo giorni di scuola dei figli.

Dopo la dedica alla figlia Raffaella, Eros Ramazzotti è stato paparazzato di nuovo insieme a Marica Pellegrinelli: i due sono stati immortalati l’uno al fianco dell’altra mentre accompagnavano i figli a scuola.

Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli per i figli

Per i figli questo e altro: in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico Eros e Marica hanno messo da parte i dissapori e, nonostante la loro storia d’amore sia finita, sono stati fotografati l’uno con l’altra. I due sono stati paparazzati in compagnia dei loro bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, mentre li potavano a scuola.

Circa un anno fa i due hanno annunciato la rottura, ma qualche mese dopo sembra che tra loro ci sia serenità: i fan della coppia vocifera ci sia stato un silenzioso riavvicinamento tra Eros e Marica.

Per il momento nessuna conferma. I paparazzi di “Nuovo” intanto li hanno immortalanti insieme per le strade di Milano.

Eppure, sembrerebbe che i due si siano incontrati solo per stare vicino ai loro figli, in occasione del primo giorno di scuola. Infatti, una volta raggiunto l’istituto e accompagnati i bambini all’ingresso, dopo un saluto le loro strade pare si siano divise. Secondo le ultime indiscrezioni che alimentano le pagine di cronaca rosa, Eros è al momento single.

In molti hanno alimentato diversi gossip sul suo conto, ma il famoso cantante ha smentito ogni flirt. Marica Pellegrinelli, invece, ha lasciato Charley Vezza ed è stata avvistata al fianco di Paul Ferrari.