Grande Fratello Vip, Matilde Brandi infuriata: cosa è successo

Matilde Brandi si è resa protagonista di un acceso diverbio con Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo.

Nel corso della settima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha iniziato la puntata parlando di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Un argomento che ha destato l’interesse anche degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, con Matilde Brandi che si è resa protagonista di un acceso diverbio con Tommaso Zorzi.

Ecco cosa è successo.

Matilde Brandi e Tommaso Zorzi

Tanti colpi di scena, quelli regalati dalla settima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno rivelato di non aver mai avuto una storia d’amore. Poco dopo si è assistito ad una bellissima sorpresa per Elisabetta Gregoraci, con la conduttrice che ha ricevuto una lettera scritta dal suo ex marito, Flavio Briatore.

Ma non solo, Matilde Brandi si è infuriata con Tommaso Zorzi per via del diverbio avuto da quest’ultimo con Adua Del Vesco.

“Tu puoi rompere il c… e io no? Sono venti giorni che rompi, per una volta che dico la mia non va bene? O devi essere sempre tu al centro dell’attenzione? Basta”, ha affermato la ballerina, intenda a difendere l’attrice. Per poi aggiungere: “Ma che ne sai cosa hanno passato nella vita?”, con Zorzi che ha replicato: “Era solo una battuta, ci può stare che qualcuno non la capisca, ma la mia non è ipocrisia”.

Matilde Brandi, parlando con il conduttore ha quindi sbottato: “Basta, voglio uscire da questo programma. Non fa per me”. Rincuorata dal conduttore ha però desistito ed è rimasta nella casa più spiata d’Italia.