Una storia bella come poche. Il cane di una ragazza deve sottoporsi ad un’operazione costosa. Fedez dona 500 dollari.

L’operazione costosa del cane finanziata da Fedez

Leo, un simpatico cane di 10 anni deve sottoporsi ad un’operazione a causa di due ernie bilaterali che gli schiacciano la prostata e che potrebbero portarlo ad un blocco intestinale. Si tratta di un’operazione costosa che la famiglia di Leo non può permettersi. Per questo motivo hanno lanciato sulla piattaforma GoFundMe al fine di finanziare questo intervento. Poi una sorpresa tanto bella quanto inaspettata.

Il cantante Fedez nome d’arte di Federico Lucia, ha donato una cospicua somma di 500 dollari.

La notizia di questo lieto evento è stato diffuso tramite la pagina Twitter della padroncina che ha Twittato: “Ragazzi, Fedez mi ha donato la somma per l’intervento!”. La ragazzina poi ha rinominato il suo account Twitter che in onore di Fedez è diventato “Grazie Fede!”.