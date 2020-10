Flavio Briatore ha scritto un post al vetriolo contro il governatore Vincenzo De Luca per la chiusura delle scuole.

Flavio Briatore è tornato ad attaccare il governatore della Campania Vincenzo De Luca che, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha emanato un’ordinanza per la chiusura immediata delle scuole.

Briatore contro De Luca

L’ordinanza di Vincenzo De Luca per la chiusura delle scuole ha scatenato reazioni nel mondo politico, e anche Flavio Briatore ha deciso di dire la sua in merito, tirando in ballo la “prostatite ai polmoni” per cui era stato preso in giro dallo stesso De Luca quando era risultato positivo al Coronavirus (in concomitanza con una prostatite per cui era stato ricoverato al San Raffaele).

“Se a fine estate il Presidente De Luca invece di pensare alla mia “prostatite ai polmoni” si fosse impegnato ad aumentare i posti in terapia intensiva, visto che la Campania ne conta la metà rispetto alla soglia stabilita a Maggio dal governo e per cui sono stati stanziati 1,3 Mld, forse oggi non assisteremo ai suoi decreti raffazzonati che dimostrano la sua totale incompetenza, a discapito del popolo campano che governa”, ha tuonato Flavio Briatore a mezzo social.

Anche il premier Giuseppe Conte e la ministra Azzolina si sono detti contrari alla decisione presa da De Luca in vista del considerevole aumento di contagi degli ultimi giorni. Briatore nei mesi scorsi aveva usato i suoi canali social per esprimersi contro le decisioni prese dal governo in materia dell’emergenza e la gestione dei contagi in Italia.