Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro tra Guenda Goria e Matilde Brandi. Ecco cosa è successo.

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad uno scontro tra Guenda Goria e Matilde Brandi. Ecco cosa è successo.

Guenda Goria e Matilde Brandi

Dopo neanche 9 minuti dall’inizio della decima puntata del Grande Fratello Vip si è già assistito ad uno scontro con protagoniste Guenda Goria e Matilde Brandi.

Maria Teresa Ruta ha rivelato che Matilde Brandi le avrebbe proposto di stringere un patto, di fingere i loro scontri perché: “al pubblico piace, fa ridere”. Ma non solo, la Brandi, palesemente arrabbiata, afferma che la Ruta mandi la figlia Guenda a votarla, esclamando: “Non dovete fare le vittime”.

Parole che non sono affatto piaciute alla Goria che subito ha ribadito: “Pensi che mia mamma abbia il controllo del mio pensiero? Io ho la mia indipendenza“.

Interpellata dal conduttore Alfonso Signorini, inoltre, Guenda ha sottolineato: “Il gruppo è nato per affinità elettive. Si sono scelti, poi vengono tutti gli altri. Il gruppo sta diventando sempre più bravo e aggressivo contro chi non ne fa parte o porta un pensiero differente”.

Visualizza questo post su Instagram MATILDE VS GUENDA #GFVIP 🛫🛫🛫 Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana 🛫⭐️ (@trashtvstellare) in data: 16 Ott 2020 alle ore 1:13 PDT

Antonella Elia contro Matilde Brandi

Dopo il dibattito tra Guenda Goria e Matilde Brandi, la modella è stata protagonista di un diverbio anche con l’opinionista del programma Antonella Elia. Quest’ultima ha affermato: “Io tifo per Guenda, perché ha il coraggio di essere sola e di esprimere il suo pensiero con grande classe”. Matilde Brandi a quel punto è sbottat: “Non è così, io ho dormito 20 giorni nella loro stanza e anche loro hanno fatto gruppo, mi hanno escluso”.

Antonella Elia ha quindi incalzato: “Matilde, tesoro, non fare la coatta, tranquillizzati”, per poi aggiungere: “Lo so che quando esci mi vuoi menare”. Matilde ha affermato: “Lo sai che ti voglio bene e che ti chiamo sempre”. Antonella ha quindi replicato: “Non è vero che mi vuoi bene, al tuo aperitivo di compleanno e poi non ci siamo più viste. Si parla di 3 anni fa. Poi non ti ho più frequentato, non frequento le tue amiche.

Stai facendo la coatta“.