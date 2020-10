GF Vip, arriva una aereo per Tommaso Zorzi ma non capisce

Tommaso Zorzi è rimasto perplesso dopo aver ricevuto un aereo con un messaggio al GF Vip.

Nuovi colpi di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Alcuni concorrenti hanno ricevuto una bellissima sorpresa, con alcuni aerei che sono stati fatti passare sopra Cinecittà, con bellissimi messaggi. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno ricevuto un messaggio speciale, così come Maria Teresa Ruta.

Anche Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo, ma non ha capito fosse per lui.

Visualizza questo post su Instagram #gfvip Un post condiviso da infinititv (@infinititv) in data: 17 Ott 2020 alle ore 8:33 PDT

Aereo per Tommaso Zorzi

Sono chiusi in casa da diverso tempo e se non vengono eliminati ci staranno ancora per molto.

Per questo i concorrenti hanno ricevuto dei messaggi di supporto e di incoraggiamento, da parte di chi fa il tifo per loro. L’aereo per Tommaso Zorzi, però, non aveva il nome del destinatario, ma solo una semplice frase che lo stesso influencer ha fatto fatica a capire. “Tutti vogliono essere noi” si leggeva in un messaggio abbastanza criptico e difficile da capire. Nessuno dei concorrenti, infatti, ha capito cosa significasse e hanno tutti pensato si trattasse di un messaggio in comune.

Tommaso Zorzi, dopo un po’, ha avuto una sorta di illuminazione e ha capito che si trattava di un messaggio dedicato a lui. “È una cosa che io dico sempre al mio agente, perché è una frase de Il Diavolo Veste Prada. Io dico sempre ‘Tutti vogliono essere noi’. E lui mi dice ‘Tutti chi?’. Scusate, l’ho capito dopo, sono bionda. Quando siamo in taxi io e il mio agente facciamo sempre questa gag” ha spiegato Zorzi agli altri concorrenti.

“Non ho nemmeno visto l’aereo comunque. Figuratevi se non arriva un aereo per me che io vedo” ha aggiunto, lamentandosi. Nonostante non sia riuscito a vederlo, Zorzi è sembrato confortato da quest’aereo e dal messaggio che sicuramente lo aiuterà ad affrontare al meglio questa esperienza.