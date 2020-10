Sul sito del Gf Vip è apparsa una tremenda gaffe: nella domanda del televoto è stato fatto il nome di Elisabetta Canalis al posto della Gregoraci

Anche oltreoceano, dove vive ormai da diversi anni, Elisabetta Canalis resta nel cuore e nella mente degli italiani. Sex symbol della bellezza nostrana, è infatti tutt’ora una splendida 42enne che fa parlare di sé per gli scatti bollenti che spesso condivide sui social.

Questa volta, ad ogni modo, ad attirare l’attenzione non è stato un nuovo post o una nuova foto dell’ex Velina di Striscia la Notizia. Si tratta invece di un vero e proprio scivolone che l’ha vista coinvolta da parte del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Canalis finisce al televoto (ma è un errore) https://t.co/yyXWQPS1Cn — informazione cultura (@infoitcultura) October 20, 2020

Come appare dai molti messaggi già diventati virali in rete, la produzione del reality ha postato infatti la domanda relativa all’ultimo televoto. Peccato che tra Maria Teresa Ruta e Dayane Mello sia comparsa proprio lei, Elisabetta Canalis, evidentemente scambiata per Elisabetta Gregoraci! Il tremendo lapsus è apparso niente meno che sul sito ufficiale del reality di Canale 5, dopo che il padrone di casa Alfonso Signorini ha concluso la puntata.

Per la showgirl calabrese si tratta dunque di uno smacco non da poco, che ovviamente ha fatto il giro dei social in un battibaleno.