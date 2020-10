Reginaldo: “Elisabetta Canalis? Ero il suo stallone”

Reginaldo ha rivelato perché la storia tra lui ed Elisabetta Canalis sarebbe naufragata nonostante i due si amassero alla follia.

L’ex attaccante brasiliano di Fiorentina, Reginaldo Ferreira da Silva, ha confessato i retroscena della sua storia d’amore con Elisabetta Canalis, risalente ai primi anni 2000.

Reginaldo: la confessione sulla Canalis

Reginaldo è oggi attaccante in serie C del Catania e ha trovato la felicità accanto a sua moglie, Ryana.

In molti però ricordano la love story tra il calciatore e l’ex velina Elisabetta Canalis, naufragata nei primi anni 2000. Stando a quanto rivelato da Reginaldo la love story con la showgirl gli avrebbe “rovinato” la carriera perché molti direttori sportivi non presero in seria considerazione le sue doti calcistiche vedendolo insieme a lei. “La love story con la Canalis ha rovinato la mia carriera anche se poi io ho dimostrato a suon di gol che non ero solo un giocatore da notti in discoteca”, ha confessato, e ha aggiunto: “visto il forte clamore mediatico, molto spesso si ricordano di me più per essere stato lo stallone della Canalis che un calciatore con quasi 500 presenze in Italia”.

I due si erano conosciuti alla festa di compleanno di Bernardo Corradi e tra loro il colpo di fulmine fu immediato. Sarebbe stata la Canalis a mettere fine alla liaison tra enormi sofferenze, e ad ammettere di aver “sbagliato” è stato lo stesso Reginaldo: “Mi prendo le mie responsabilità. E so che non potrò riconquistarla”, aveva ammesso. Oggi l’ex velina è felicemente sposata col chirurgo americano Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva.

I due non hanno nascosto il desiderio di allargare la famiglia un giorno, e in tanti sperano che presto arrivi un fratellino o una sorellina per la piccola Skyler.