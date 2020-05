Per un motivo davvero speciale Elisabetta Canalis ha fatto una strappo alla sua regola e per la prima volta ha mostrato sua figlia, Skyler Eva.

Elisabetta Canalis è sempre stata molto attenta a non mostrare in pieno volto sua figlia, la piccola Skyler Eva, via social. Questa volta però l’ex velina ha voluto fare uno strappo alla regola, e ha condiviso con i fan una foto della sua bambina. L’occasione dell’insolito gesto da parte della modella è avvenuto per un’occasione molto speciale.

Elisabetta Canalis: la prima foto di Skyler

Dopo 8 mesi Elisabetta Canalis, suo marito e la piccola Skyler Eva hanno salutato la famiglia delle Bahamas a cui avevano dato ospitalità dopo che l’uragano Dorian aveva distrutto la loro casa. Per l’occasione l’ex velina ha scritto un post commovente, e ha condiviso alcune immagini dei mesi in cui la sua famiglia ha convissuto con queste persone, diventate a tutti gli effetti dei carissimi amici anche per la piccola Skyler Eva.

“Buona fortuna Luce, Luciano e Gaby, e buon rientro alle Bahamas,il vuoto che lasciate qua a casa è enorme”, ha scritto l’ex velina nella didascalia alle immagini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 27 Mag 2020 alle ore 7:04 PDT

In tanti hanno lodato il gesto di generosità fatto dall’ex velina nei confronti della famiglia delle Bahamas, e molti altri non hanno potuto fare a meno di lodare l’aspetto della piccola Skyler Eva, che secondo il parere di alcuni sarebbe identica al papà, Brian Perri. La piccola è nata il 29 settembre 2015.