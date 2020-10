Cast Bolzonella, abiti da lavoro a misura della tua azienda

Specialista dal 1970 di abiti da lavoro e divise professionali, Cast Bolzonella presta molta attenzione alla cura al dettaglio e alla qualità Made in Italy

Tutelare il lavoratore assicurando durabilità, resistenza e una corretta comunicazione dei valori aziendali. È ciò che fa Cast Bolzonella con l’abbigliamento da lavoro che propone. Specialista dal 1970 di abiti da lavoro e divise professionali per ogni genere di attività, presta molta attenzione nella cura al dettaglio e nella qualità del Made in Italy, assicurando prezzi convenienti.

L’azienda ha scelto di rapportarsi direttamente con il cliente, rinunciando a qualsiasi forma di intermediazione. Un duplice vantaggio per l’acquirente, che oltre a un rapporto qualità-prezzo sempre eccellente, può contare su un team di esperti pronti a supportarlo nella personalizzazione del proprio abbigliamento da lavoro.

Specialisti del settore sono infatti a disposizione delle imprese clienti per aiutarle nella definizione dell’immagine aziendale, studiando insieme le soluzioni che meglio si adattano al contesto esaminato, sia in termini di comfort che di sicurezza.

Personalizzazione al 100% con l’abbigliamento da lavoro Cast Bolzonella

L’offerta comprende divise da lavoro eleganti, per negozi retail, per settore food&beverage, abbigliamento certificato, pantaloni, felpe, tute da lavoro e molto altro ancora. Il cliente può scegliere di acquistare e personalizzare i capi d’abbigliamento che fanno parte del catalogo, visibile su www.castbolzonella.it, oppure realizzare una linea di abbigliamento professionale su misura.

Modello, tessuto, colorazioni e ogni altro aspetto degli abiti da lavoro personalizzati viene definito seguendo le indicazioni del cliente. Tante le alternative per loghi e scritte, che possono essere ricamati, applicati con tecniche di lavorazione a laser, serigrafia, oppure utilizzando vinili termosaldabili colorati.

Il team di progettazione studia, disegna e realizza camicie, pantaloni, tute, salopette e tutti gli altri capi che compongono la divisa, presentando dei campioni prototipo per consentire al cliente di toccare con mano l’articolo prima di passare alla produzione in serie.

Cast Bolzonella non è solo sinonimo di qualità italiana e sartorialità, l’azienda propone anche una serie di servizi pensati per agevolare la gestione dell’abbigliamento da lavoro. Presente sul territorio italiano (Padova, Milano e Torino) e all’estero, spedisce in tutto il mondo.

Fornisce inoltre corredi dipendenti nominali consegnati nelle sedi di pertinenza e offre un servizio di logistica scorte, gestendo direttamente il magazzino del cliente e programmando il riassortimento.

Un’offerta che ha convinto oltre 10.000 aziende italiane ed estere, e che in tempi di Covid-19 viene integrata con mascherine lavabili coordinabili con la divisa aziendale.