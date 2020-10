Luca Argentero e Cristina Marino hanno promesso d'intraprendere azioni legali per alcune foto della figlia Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sfogati via social per un fatto molto grave che ha coinvolto la loro famiglia e in particolar modo la figlia di pochi mesi, Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino: lo sfogo

Via social Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato che intraprenderanno azioni legali per un fatto molto grave che ha visto protagonista la piccola Nina Speranza, la cui immagine non sarebbe stata oscurata su due noti settimanali.

La coppia si è detta schifata e indignata per quanto successo, e per questo ha affermato di voler mostrare la figlia via social (così come fanno molte altre coppie vip) sperando che così si venda qualche copia in meno delle due riviste incriminate.

“Ora capiamo come mai tanti personaggi pubblici scelgono di pubblicare le foto dei loro figli forse per evitare un accanimento e quindi vi presentiamo la piccola Nina sperando che vi venga voglia di comprare una copia in meno e che ci sia meno speculazione”, hanno annunciato i due in un video dopo il lungo loro post di sfogo.

La coppia, legata dal 2015, ha avuto la piccola Nina Speranza lo scorso 20 maggio e sui social, finora, erano stati entrambi molto attenti a non postare mai direttamente il viso della piccola per una questione di riservatezza.

La vicenda finirà in tribunale?