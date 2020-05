Luca Argentero papà, è nata la figlia Nina Speranza: il suo messaggio

É nata Nina Speranza, figlia di Luca Argentero e Cristina Marino: l'annuncio della coppia.

Luca Argentero è diventato papà: mercoledì 20 maggio 2020 la compagna Cristina Marino ha dato alla luce la loro figlia Nina Speranza. Ad annunciarlo sono stati loro stessi pubblicando una foto sui rispettivi profili social.

É nata la figlia di Luca Argentero

I due hanno condiviso lo stesso scatto della mano della piccola stretta intorno alle loro allegato ad un breve messaggio: “Noi“. Un’unica parola entro cui si racchiude tutta la gioia dei neo genitori unita a quella che sarà una delle date più importanti della loro vita.

Visualizza questo post su Instagram Noi. Nina Speranza Argentero Un post condiviso da @ lucaargentero in data: 20 Mag 2020 alle ore 12:38 PDT

A rivelare il sesso della nascitura era stata la futura mamma all’inizio di febbraio aggiungendo che, amando le famiglia numerose, vorrebbe avere altri due figli. “Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio e invece sarà una femmina, per la gioia del papà“, aveva dichiarato. Ora alla coppia, insieme dal 2017 dopo essersi conosciuta sul set di Vacanze ai Carabi, mancano solo le nozze che erano in realtà già in programma ma che hanno subito un rinvio proprio per via della gravidanza.

Tantissimi i messaggi di auguri comparsi in pochi minuti sotto i rispettivi post, sia da parte di persone del mondo dello spettacolo che da utenti comuni. Tra i primi si segnalano quelli di Raz Degan, Diana Del Bufalo, Luca Bianchini, Stefano Accorsi. Non hanno fatto mancare le congratulazioni nemmeno Le Donatella, Michela Coppa e Alessia Ventura che ha così accolto la piccola: “Che emozione! Finalmente un’altra femmina in famiglia! Benvenuta piccola dolce Nina“.